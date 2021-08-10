YKS barajı düşecek mi? Kritik kararda son durum! YÖK çalışmayı tamamladı..

YKS barajının düşürülmesine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından, üniversiteye hazırlanan öğrencileri heyecan sardı. Adaylar, "YKS barajı düşecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Twitter hesabı üzerinden YKS'ye ilişkin bir açıklama yaptı.

YKS barajına ilişkin açıklama yapan Bahçeli, "Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180’dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir." dedi.

Bu açıklama seneye sınava girecek olan adaylarda heyecan yaratırken, YÖK ise hareket geçti.

Adaylar, YKS barajı düşecek mi? sorusunu cevap aramaya başlarken, beklenen açıklama bugün geldi. Peki, YKS barajı düşecek mi? İşte son durum..

YKS BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi konusu değerlendirildi.

Son bilgilere göre ise YÖK, YKS’de baraj puanının düşürülmesi için yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi.

150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor.

150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor.

Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.