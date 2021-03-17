YKS geç başvuruları başladı mı? 2021 YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılır?

YKS geç başvuruları başladı mı? 2021 YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılır?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında alındı. YKS başvuru tarihlerini kaçıran öğrenciler, YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

26 Haziran tarihinde yapılacak olan 2021 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor.

4 Şubat'ta başlayan YKS başvuru tarihleri, 2 Mart'ta sona ermişti. Başvuru işlemlerini yapamayan üniversite adayları, YKS geç başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Peki, YKS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021 YKS geç başvuru ücreti nereye yatırılır? İşte YKS geç başvuru hakkında bilgiler..

YKS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre, YKS geç başvuruları 17 Mart 2021 tarihi saat 10:00’da alınmaya başlayacak.

Söz konusu geç başvuru tarihleri, 18 Mart 2021 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, her bir oturum için %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek. Bu tarihlerde ödemesini yapmayan adaylar, sınava giremeyecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.