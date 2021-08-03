YKS tercihleri uzatıldı mı? Kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! YKS tercihleri 2021..

YKS maratonunun sona ermesinin ardından, adayları tercih heyecanı sardı. Tercihleri bekleyen adaylar, gelen son dakika bilgisini araştırıyor. YKS tercihleri uzatıldı mı? Son durum ne? İşte detaylar...

YKS maratonunun bitmesinin ardından, adaylar hayal ettikleri üniversiteye girmek için gün sayıyor.

Üniversite tercihlerini bekleyen adaylar, gelen son dakika bilgisini araştırmaya başladı.

Tercihlerini yapmaya hazırlanan ve bölümlerini belirleyen adaylar, YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman? sorusunu gündeme getirdi.

YKS tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Peki, YKS tercihleri uzatıldı mı? İşte o açıklama...

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan bu değişiklikle adaylar 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."