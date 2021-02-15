YÖK anket sonuçları belli oldu mu? YÖK anketi ne zaman açıklanacak? YÖK anket kararı..

YÖK anket sonuçları belli oldu mu? YÖK anketi ne zaman açıklanacak? YÖK anket kararı..

YÖK tarafından öğrenci ve akademisyenlerin fikirlerini almak için oluşturulan anket büyük ilgi gördü. 11 Şubat'ta sonlandırılan anketin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz günlerde online olarak bir ankat hazırlayarak, küresel salgın sürecinde eğitimin değerlendirilmesi ve alınacak kararlarda tavsiyelerin göz önünde bulundurulması amacıyla anket düzenledi.

Akademisyenler ve öğrenciler tarafından doldurulan anket, eğitim sürecine dair fikir alışverişi yapılacak.

YÖK anket sonuçlarında üniversitelerin 2. Dönemi için uzaktan eğitim mi, yüz yüze eğitim mi olmalı sorularının cevaplarının netleşmesi bekleniyor.

Peki 11 Şubat'ta sonlandırılan YÖK anketi ne zaman açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu? İşte YÖK anketine dair detaylar..

YÖK ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

YÖK anketi 11 Şubat Perşembe saat 17.00'de son buldu. Anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamaları belirleyecek.

Sonuçlar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacak. Ancak anket sonuçları henüz belli olmadı.