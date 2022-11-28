YÖK Başkanı Erol Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u Türkiye'de

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Güncel verilere göre, tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una Türkiye ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara'da 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayda çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Burada konuşan Özvar, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemini vurgulayarak, "Yurt dışında eğitim, yükseköğretime başlayan gençler için önemli ve farklılaştırıcı bir deneyim haline gelmiş olup tüm dünyada yükselen bir trend haline gelmiştir. Aynı zamanda gençler tarafından, yurt dışındaki kariyer fırsatlarına erişimi ve istihdam edilebilirliği artırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Giderek küreselleşen işgücü piyasaları için de başka bir ülkede eğitim görmek, akademik tecrübe kazanmak ve dil becerilerini geliştirmek açısından fevkalade önemlidir" dedi.

"Türkiye Bursları'na 178 ülkeden, rekor bir düzeyde, 165 bin civarında başvuru gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretime sağladığı desteklerle, Türkiye'nin günden güne büyüyen ve gelişen bir uluslararası akademisyen ve öğrenci topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Özvar, "Türkiye'nin uluslararası alanda geliştirdiği kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'de nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artırılması amacıyla başlatılan 'Türkiye bursları' programı, 2012'den bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Yurtdışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 2022 yılı istatistiklerine göre, Türkiye Bursları'na 178 ülkeden, rekor bir düzeyde, 165 bin civarında başvuru gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz"

Dünya genelinde 2000 yılında 2,1 milyon olan toplam uluslararası öğrenci sayısın 2021 yılında üç katına çıkarak 6,3 milyonu geçtiğini söyleyen Özvar, "Uluslararasılaşmanın ve öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada üniversitelerimiz fevkalade ilgi görmekte ve uluslararası öğrenci sayılarımız gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 18 bin kayıtlı uluslararası öğrenci var iken, 2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız. Yakın gelecekte bu gurur verici artışı daha da ileri taşıyarak, üniversitelerimizi başarılı uluslararası öğrencilerin ve nitelikli araştırmacıların daha çok tercih edeceği kurumlara dönüştürmenin gayreti içindeyiz. UNESCO İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının sadece yüzde 0,83'ü Türkiye'de eğitim görürken, güncel verilere göre, tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye artık uluslararası öğrenciler için hedef ülkelerin başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını başlatıyoruz"

Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için önemli bir adım attıklarını dile getiren Özvar, "İlk defa Ocak 2023'de uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını (TR-YÖS) başlatıyoruz. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olan sınav, farklı ülkelerden adaylara Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında yeni bir kolaylık sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu olarak TR-YÖS'ün yükseköğretim kurumlarımız tarafından kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu yıl yurt dışında 23 farklı ülkede yapılacak sınavın, uluslararası öğrenci seçim sürecinde standartlaşmaya katkı yapmasını umuyoruz" dedi.

"Kaliteli Türkçe eğitimini önemsiyoruz"

DHA'nın aktardığına göre ayrıca karşılaştırmalı bir perspektiften ve uluslararası eğitim açısından bakıldığında, Türkçe'nin sadece bir eğitim dili olmadığını işaret eden Özvar, "Yaklaşık 300 milyon kişinin ve takribi 2 trilyon dolarlık ekonomiye sahip devletlerin kullandığı bir dildir. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerimizin hem nitelikli eğitim almaları hem de mezun olduktan sonra da bu dili kullanmaya devam etmeleri için, kaliteli Türkçe eğitimini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.