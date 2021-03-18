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- YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YÖKDİL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YÖKDİL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 15:07
YÖKDİL'e 10 gün kala adaylar, YÖKDİL sınav giriş yerlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırmışken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart tarihinde düzenlenecek olan 2021 YÖKDİL/1 sınav yerlerinin belli olduğu ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Açıkalamanın ardından YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk arttı.
Peki, 2021 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, 2021 YÖKDİL/1 giriş belgesi sorgulama ekranı..
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021 YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2021 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA