YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YÖKDİL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YÖKDİL giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

28 Mart’ta uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?

YÖKDİL'e 10 gün kala adaylar, YÖKDİL sınav giriş yerlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırmışken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart tarihinde düzenlenecek olan 2021 YÖKDİL/1 sınav yerlerinin belli olduğu ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Açıkalamanın ardından YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk arttı.

Peki, 2021 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, 2021 YÖKDİL/1 giriş belgesi sorgulama ekranı..

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021 YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



