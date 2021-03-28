YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçları için tarih verdi

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçları için tarih verdi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YÖKDİL/1 bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündeme geldi. Peki, 2021 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (YÖKDİL) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Mart 2021 tarihinde yani bugün düzenlendi.

Yüksek lisans yapmak için dil puanına ihtiyaç duyan binlerce aday, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi..

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 28 Mart tarihinde uygulanan 2021 YÖKDİL/1 sonuçları, 20 Nisan 2021 tarihinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI