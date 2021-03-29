YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 YÖKDİL/1 soru ve cevapları

YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 YÖKDİL/1 soru ve cevapları

2021 YÖKDİL/1, ÖSYM tarafından 28 Mart'ta düzenlendi. Sınavın ardından 'YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?' sorusu gündeme geldi. Peki, 2021 YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (YÖKDİL) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Mart 2021 tarihinde düzenlendi.

Yüksek lisans yapmak için dil puanına ihtiyaç duyan binlerce aday, YÖKDİL soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 'YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte, YÖKDİL/1 soru ve cevapları..

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı.

2021 YÖKDİL-1 sınavına katılan adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2021/YÖKDİL-1 TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHARLARI İÇİN TIKLAYIN



