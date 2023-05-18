YÖK'ten üniversitelerle ilgili sınav kararı: Sınavlar ertelendi

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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.
YSK'nın takvimine göre seçimlerde ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Bu çerçevede vatandaşların demokrasinin gereğini yerine getirebilmesi adına yeni kararlar alındı.
Üniversiteler peş peşe final takvimlerini duyururken öğrenciler, seçimin ikinci tura kalması sebebiyle sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyordu.
Sınavlar 1 Haziran'dan sonra yapılacak
YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
CHP ve İyi Parti çağrıda bulunmuştu
CHP ve İyi Parti, YÖK'e çağrıda bulunmuş, sınavların seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini söylemişti.