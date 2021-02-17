YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarından aylardır ayrı kalan binlerce üniversitelinin beklediği karar açıklandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üniversiteler için alınan pandemi kararını duyurdu.

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE

Buna göre uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

YÖK ayrıca, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.