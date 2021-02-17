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    YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

    YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.
    • AA
    • 17.02.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 12:49
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    YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarından aylardır ayrı kalan binlerce üniversitelinin beklediği karar açıklandı.

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üniversiteler için alınan pandemi kararını duyurdu.

    UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE

    Buna göre uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildi.

    KAYIT DONDURMA HAKKI

    YÖK ayrıca, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

    YÖK ten yüz yüze eğitim kararı #1

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