Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler

Yurt dışı uçuşuna yetişmek isteyen genç kadının valizi, bagajda kilitli kaldı. Uğraş sonucu baga açılmazken, taksi koltukları sökülerek valiz çıkarıldı.

Yurtta bayram koşuşturması sürüyor...

Fransa'ya gitmek için İstanbul Şişli'ye gitmek isteyen Gamze Öztürk, havalimanına taksi ile gitti.

Öztürk, havalimanına geldiğinde taksinin bagaj kapağı bozulunca valizlerini alamadı.

Uçağının kalkmasına az bir süre kalan Öztürk, yarım saat taksinin bagajının açılmasını bekledi.

Bagaj açılmayınca taksinin arka koltuklarını söktüler

İstanbul Havalimanı’nda Gamze Öztürk’ü indiren taksi şoförü Mirza Barışer, bagaj kapağı bozulunca bagaj kapağını tornavida ile açmaya çalıştı.

Daha sonra taksici Mirza Barışer’in yardımına polisler ve havalimanı çalışanları yetişti. Tornavida ve penselerle taksinin arka koltuklarını söken Mirza Barışer, Gamze Öztürk’ün uçağının kalkmasına az bir süre kala valizlerini çıkarttı.

"Valizim içeride kalınca endişelendim"

Havalimanı’nda valizlerini alamayınca şok geçiren Gamze Öztürk, "Baya endişelendim valizim içeride kaldı. Buradakilerin yardımı ile aldım valizimi, şimdi yetişmeye çalışacağım. İstanbul’dan Fransa’ya geçeceğim Nice’e. Biraz panik oldum, içerde bayram yoğunluğu var. Pasaport kontrolünden geçeceğim. Yetişmek için koşa koşa gideceğim. Fulya’dan bindim taksiye. Arabada inşallah eski haline döner. Şoför arkadaşa teşekkür ediyorum” dedi.

"Koltukları sökmek zorunda kaldık, buradan sanayiye gideceğim"

Taksisine binen yolcunun valizlerini koltukları sökerek veren şoför Mirza Barışer ise, “İlk defa yaşadık böyle bir talihsizlik. Polis arkadaşlar ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular. Yolcunun valizlerini teslim ettik. Koltukları sökmek zorunda kaldık. Çok uğraştık ama bagaj açılmadı. Mekanizma sanırım bozulmuş. Bizde koltukları sökmek zorunda kaldık. Buradan direk sanayiye giderek hepsini yerli yerine takacağız” ifadesini kullandı.