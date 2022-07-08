Petrol
104.88
0.22%
Euro
17.6075
0.25%
Dolar
17.3209
0.31%
Altın
969.57
0.43%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.190
6.95%
BTXN Coin
6.68
4.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler

    Yurt dışı uçuşuna yetişmek isteyen genç kadının valizi, bagajda kilitli kaldı. Uğraş sonucu baga açılmazken, taksi koltukları sökülerek valiz çıkarıldı.
    • 08.07.2022 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler

    Yurtta bayram koşuşturması sürüyor...

    Fransa'ya gitmek için İstanbul Şişli'ye gitmek isteyen Gamze Öztürk, havalimanına taksi ile gitti.

    Öztürk, havalimanına geldiğinde taksinin bagaj kapağı bozulunca valizlerini alamadı.

    Uçağının kalkmasına az bir süre kalan Öztürk, yarım saat taksinin bagajının açılmasını bekledi.

    Bagaj açılmayınca taksinin arka koltuklarını söktüler

    İstanbul Havalimanı’nda Gamze Öztürk’ü indiren taksi şoförü Mirza Barışer, bagaj kapağı bozulunca bagaj kapağını tornavida ile açmaya çalıştı.

    Daha sonra taksici Mirza Barışer’in yardımına polisler ve havalimanı çalışanları yetişti. Tornavida ve penselerle taksinin arka koltuklarını söken Mirza Barışer, Gamze Öztürk’ün uçağının kalkmasına az bir süre kala valizlerini çıkarttı.

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler #1

    "Valizim içeride kalınca endişelendim"

    Havalimanı’nda valizlerini alamayınca şok geçiren Gamze Öztürk, "Baya endişelendim valizim içeride kaldı. Buradakilerin yardımı ile aldım valizimi, şimdi yetişmeye çalışacağım. İstanbul’dan Fransa’ya geçeceğim Nice’e. Biraz panik oldum, içerde bayram yoğunluğu var. Pasaport kontrolünden geçeceğim. Yetişmek için koşa koşa gideceğim. Fulya’dan bindim taksiye. Arabada inşallah eski haline döner. Şoför arkadaşa teşekkür ediyorum” dedi.

    "Koltukları sökmek zorunda kaldık, buradan sanayiye gideceğim"

    Taksisine binen yolcunun valizlerini koltukları sökerek veren şoför Mirza Barışer ise, “İlk defa yaşadık böyle bir talihsizlik. Polis arkadaşlar ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular. Yolcunun valizlerini teslim ettik. Koltukları sökmek zorunda kaldık. Çok uğraştık ama bagaj açılmadı. Mekanizma sanırım bozulmuş. Bizde koltukları sökmek zorunda kaldık. Buradan direk sanayiye giderek hepsini yerli yerine takacağız” ifadesini kullandı.

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler #2

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler #3


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı
    Futbol

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı

    Boris Johnson kimdir? Aslen Türk mü?
    Gündem

    Boris Johnson kimdir? Aslen Türk mü?

    Görüş Bildir