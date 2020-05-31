Youtube kanalındaki videolar büyük tepki topladı

YouTube'da faaliyet gösteren 'Gerçek Hikayeler' isimli kanal, "Çocuk istismarı" yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Video paylaşım sitesi YouTube'da "Gerçek Hikayeler" isimli bir kanal çocuk istismarını öven çeşitli videolar yayınlandı.

Yayınlanan videolarda, "Annem başka biri için ailemizi terk etti", "Eski sevgilimi yeniden kazanmak için hamileymiş gibi davrandım", "15 yaşında hamile kaldım" gibi pedofiliyi öven "Gerçek Hikayeler" adlı hesap, bir anda sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.

BAKANLIK DUYARSIZ KALMADI, OLAYA EL ATTI

Tepki toplayan kanalla ilgili Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı olaya müdahale etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocuğa karşı cinsel istismar içerikli yayın yapan Youtube kanalına erişimin engellenmesi için savcılığa başvuruda bulunulduğu belirtildi.