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    Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

    Terör örgütü üyelerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyette gönderildi.
    • 21.11.2022 - 16:21
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    Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

    Ülke genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Başlatılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında terör örgütü üyelerine nefes alacak alan bırakılmıyor.

    Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı baskın düzenlendi

    Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen ve kentte yaşayan 8 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı.

    7 gözaltı

    DHA'nın haberine göre, operasyonda şüphelilerden 7'si, yakalanarak gözaltına alındı; 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

    Yozgat ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı #1


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