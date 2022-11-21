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- Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Terör örgütü üyelerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyette gönderildi.
- 21.11.2022 - 16:21
Ülke genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Başlatılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında terör örgütü üyelerine nefes alacak alan bırakılmıyor.
Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskın düzenlendi
Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen ve kentte yaşayan 8 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı.
7 gözaltı
DHA'nın haberine göre, operasyonda şüphelilerden 7'si, yakalanarak gözaltına alındı; 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.