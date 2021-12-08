Yozgat'ta sığırcık sürüsü ezan sesiyle mest etti

Akşam ezanı okunduğu sırada gökyüzündeki yüzlerce kuşun ahenkle dansı, görsel şölen oluşturdu.

Yozgat’ta akşam ezanıyla birlikte Çapanoğlu Büyük Cami ve Cumhuriyet Meydanı üzerini mesken tutan kuşlar, gökyüzünde senkronize hareketleriyle dakikalarca dans etti.

EZAN BİTİNE KADAR DEVAM ETTİ

Kuşların gökyüzünde birbirinden ilginç şekiller oluşturduğu görsel şölen, akşam ezanının bitimine kadar sürdü.Vatandaşlar da bu muhteşem gösteri bitine kadar gözlerini gökyüzünden alamadı.

"KUŞLARIN DANSI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ"

Kuşların gökyüzünde dansının görülmeye değer olduğunu belirten Selma Kolcu, "Kuşların dansı görülmeye değerdi. Ahenkle birbirine değmeden böyle dans etmeleri çok hoştu ve şu an onları izliyorum. Gökyüzünde görsel bir şölen vardı ve çok güzel bir görüntü." dedi.

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"HER SENE KIŞ AYINDA BU ŞÖLENİ İZLİYORUZ"

Kuşların gökyüzünde adeta havada görsel bir şölen oluşturduğunu söyleyen Erdoğan Budak ise,"Biz de bu muhteşem görüntüyü izliyoruz ve resim çekiyoruz. Kuşların ahenk içinde ve birbirine değemeden uçmaları ve görsel şölen oluşturmaları gerçekten çok güzel görüntü oluşturuyor. Farklı farklı desenler çiziliyor adeta gökyüzünde. Her sene kış ayında Yozgat’ta biz bunu izliyoruz. Şimdi de izlemeye geldik." şeklinde konuştu.