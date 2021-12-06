YPG/PKK'lı teröristler Rakka'da bir çocuğu daha alıkoydu

YPG/PKK'lı teröristler Rakka'da bir çocuğu daha alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki Suriye Rakka ilinde 17 yaşındaki bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Rakka ilinin Ebu Hamam köyünde yaşayan 17 yaşındaki Hamed Ahmet El-zelan'ı alıkoydu.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, teröristler, El-zelan'ı "çocuk savaşçı" kadrosu için kaçırdı.

HASEKE'DE SÖZDE EĞİTİM KAMPLARI

Daha önce Haseke'de çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katan teröristler, ağustosta 5 ve kasımda Haseke'nin Amuda ilçesinde 3 olmak üzere toplam 8 kız ve erkek çocuğu kaçırmıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), çocukları kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı yayınladığı bildiri ile kınamıştı.

ÇOCUKLARIN 'SAVAŞÇI' OLARAK KULLANILMASI RAPORLARA YANSIDI

YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020'de yayınladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayınladığı raporda, teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayınlanmadı.