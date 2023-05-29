YSK açıkladı! Milletvekili itirazlarının sonuçlarının belirlenmesi bugün ya da yarın belli olur YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta tamamlanan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Türkiye seçim rüzgarını geride bıraktı...

Sandık başına giden milyonlarca vatandaş demokrasi görevi için rekor oy kullandı.

Seçimlerde rekor oy kullanılırken bir diğer yandan da sevindiren bir durum yaşandı.

Rekor oy kullanılırken geçersiz oy sayısında ise düşüş kaydedildi.

Hareketli geçen seçim sürecinin sonuçları belirlendi.

Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 268 milletvekili çıkardı.

MHP yüzde 10,07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.

CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı.

HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı.

"Bugün ya da yarın diyelim"

Bunun ardından gözler kesin sonuçların ne zaman belirleneceğine çevrilirken YSK'dan bir açıklama geldi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: