YSK açıkladı! Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin oy kullanıldı Yurt dışı ve gümrüklerde 2018 yılında 1 milyon 53 bin oy kullanırken 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bugüne dek 1 milyon 138 bin oy kullanıldığı kaydedildi.

ensonhaber.com

Yurt dışı ve gümrüklerde 14 Mayıs seçimlerinin maratonu başladı.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin yurt dışında ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi devam ederken geçen seçimlere göre oy kullanma oranında artış kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan vatandaşların sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

2018 seçimlerinde 1 milyon 53 bin oy kullandı

Öte yandan 2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3 milyon seçmen vardı.

Bunların 1 milyon 53 bini oy kullanırken seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

2018'de 6 aday vardı

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı.

Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

En yüksek oy Lübnan'dı

Erdoğan’ın yurt dışında en yüksek oy aldığı ülkeler Lübnan (yüzde 94), Ürdün (yüzde 77) ve Belçika (yüzde 75) oldu. Erdoğan’ın en düşük oy aldığı ülkeler ise Malta (yüzde 10), Çekya (yüzde 11) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE, yüzde 14) oldu.

Hollanda'da yüzde 73 oy aldı

2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki oyların yüzde 65’ini; Fransa’daki oyların yüzde 64’ünü ve Hollanda’daki oyların yüzde 73’ünü alarak önemli bir avantaj elde etti.

Bazı bölgelerde oy verilmeyecek

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, Alman makamları ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması neticesinde Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kiel şehirlerinde sandık kurulmasının mümkün olmayacağından, anılan yerlerdeki seçim iş ve işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.