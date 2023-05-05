YSK açıkladı! Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı Yurt dışında ve gümrüklerde 27 Nisan'da başlayan oy kulanımı devam ediyor. Şu ana kadar oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 165 bini aştığı belirtildi.

AA

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışında sandık kurulan ülkelerde en çok seçmenin Almanya, en az seçmenin ise Brezilya'da olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 165 bin 969 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 83 bin 684, gümrük kapılarında ise 82 bin 285 seçmen oy kullandı.

Yurt dışında oy kullanmanın son tarihi

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.