YSK Başkanı açıkladı! Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de Ahmet Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini açıkladı.

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Türkiye'de "seçimler ne olacak" sorusu artık mazi oldu.

28 Mayıs günü yapılan seçimlerin sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden galip geldi.

Bu süreçte gelen iyi haberlerden biri de seçimlere rekor katılımın yapılması oldu.

Bir diğer yandan milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 268 milletvekili çıkardı.

MHP yüzde 10,07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.

CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı.

HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı.

Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak

Hemen ardından gözler milletvekili kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener kesin sonuçlar için bugünü işaret ederken beklenen açıklama da geldi.

Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." ifadelerini aktardı.