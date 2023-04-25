YSK Başkanı Ahmet Yener afet bölgesi Hatay'da inceleme yapacak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret edecek.

AA Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra Türkiye bir yandan da seçim sürecine hazırlanıyor. Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı şehirlere yerleşti. Bir diğer yandan yaşadıkları bölgeleri terk etmek istemeyen vatandaşlar için afet bölgesi kentlere çadır ve konteyner kentler kuruldu. Seçim çalışmalarının devam ettiği günlerde depremzede vatandaşların haklarını korumak kapsamında afet bölgesinde de oy kullanılmasına karar verildi. Hatay'a ziyaret düzenlenecek Edinilen bilgiye göre, YSK Başkanı Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a giderek, incelemelerde bulunacak. Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu. YSK Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, ilk aşamada, bölgede personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında eksiklikleri tespit etti.