YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. tur sonuçlarını ilan etti 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildi.

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Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turu olan 14 Mayıs'ta en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy oranına ulaştı.

Ancak yeterli oy oranına ulaşılmamasıyla sonuçlar ikinci turu işaret etti.

Ardından 28 Mayıs'ta milyonlar bir kez daha sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Adayların oy oranları kesinleşti

Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu, seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oy aldı.

Yener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İtirazlar değerlendirilip sonuçlandı.Yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimiz oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 85,72. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullandı, katılım oranı yüzde 56,34. Toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmen oy kullandı toplam katılım oranı yüzde 84,15.



İkinci tur oylamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yüzde 52,18, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oyla yüzde 47,82 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

Oy ve seçmen sayısı

Tarihin en önemli seçimlerine katılım oranı yüzde 84,15 olarak açıklandı.

Diğer bilgiler ise şu şekilde:

Kayıtlı seçmen sayısı: 64.197.454

Oy kullanan seçmen sayısı: 54.023.601

Geçerli oy sayısı: 53.339.313

Geçersiz oy sayısı: 684.288