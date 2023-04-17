YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin verileri paylaştı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, 27 gün sonra sandık başına gidiyor...

Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı için sandığa gidecek vatandaşlar, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek.

Seçimlere kısa bir zaman kala istatistiki veriler de netlik kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kameraların karşısına geçti ve yapılacak seçimle ilgili verileri açıkladı.

Toplamda 64 milyon seçmen sandığa gidecek

Buna göre 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını duyuruldu.

Yurt içindeki oy kullanacak vatandaş sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğunu belirten Yener, bu seçmenlerin 30 milyon 710 bin 790'ını kadın seçmenlerin oluşturduğunu belirtti.

Sözlerine devam eden Yener erkek seçmenlerle ilgili ise, "29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır." bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 5 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak

Yener ayrıca, 14 Mayıs seçimlerinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk defa oy kullanacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yine yurt içindeki ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543 olurken, 75 yaş üzerinde oy kullanacak vatandaşların sayısı 3 milyon 180 bin 802 olarak belirlendi.

"75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802"

Yener'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir."

"Oy basım pusulalarının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmekte"

Ahmet Yener, daha sonra oy basım pusulalarının sayısıyla ilgili de konuştu.

Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir." dedi.

"Siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır"

YSK Başkanı Ahmet Yener'in diğer ifadeleri ise şöyle:

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım Haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.



Kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar yapıldığı görülmektedir. Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave 1 paket gönderilmekte olup, pusulaların kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK Başkanlığı'na gönderilmektedir.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değindi

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili sözlerini noktalayan Yener, şu ifadeleri kullandı: