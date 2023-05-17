YSK Başkanı Ahmet Yener: Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada seçime ilişkin paylaşılan asılsız iddialarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gözü şimdi de 28 Mayıs seçimlerine çevrildi.

Tarihin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kalırken, yankıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimi daha büyük bir üstünlükle tamamladı.

En yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark atınca, muhalif seçmenler sosyal medyada asılsız iddialarda bulunmaya başladı.

Geçersiz oy ve sayılmayan sandıklar gibi iddialarla seçimin 2. turuna adeta gölge düşürülmeye çalışıldı.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi.

"Tarafların YSK'ya itiraz hakları bulunuyor"

Yener yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

'Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kurulların vermiş oldukları kararlara karşı tarafların YSK'ya itiraz hakları bulunmakta olup TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önüne gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

"Süreç şeffaf şekilde devam ediyor"