YSK Başkanı Ahmet Yener yurt dışı oylarını ATO Congresium'da inceledi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium'da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde kontrol etti.

AA

Türkiye yarın sandığa gidiyor...

Hareketli geçen seçim süreci yurt dışında da yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi gün için binlerce yurttaş sandık başındaki görevini yerine getiriyor.

Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy verme işlemlerini sonlandırdı.

Gurbetçiler, gümrük kapılarında oy verme işlemini tamamladı.

Oylar Ankara'ya ulaştı

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların tamamı, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştı

Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınmaya başlanan oylar, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle, diğer sandıklarla beraber açılacak.

"Personelimiz tüm tedbirleri almışlar"

Yener, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gelerek oyların muhafazası için alınan tedbirleri ve oy sayımı için yapılan hazırlıkları kontrol etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, güvenlik açısından tüm tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanımız ve personelimiz tüm tedbirleri almışlar. Yarın oy sayımı öncesi teknik olarak gerekli ihtiyaçların tespiti yapılıp, gerekli destekler bugün sağlanacak. Yarın sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz.

Yurt dışında oy verme yüzde 53

YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy verme oranının şu an yüzde 53 olduğu bilgisini paylaştı.

"1 milyon 696 bin temsilcilik oylarımız var"

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz da "1 milyon 696 bin temsilcilik oylarımız var.

Gümrüklerle beraber 1 milyon 817 bin yurt dışı oyumuz var. Gümrüklerde oy kullanma devam ettiği için bu sayı artacaktır." ifadelerini kullandı.