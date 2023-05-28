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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarih gün geldi...

Aylarca süren seçim çalışmaları ilk turun ardından bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Parti liderleri de oy kullanacakları okullara giderek görevlerini yerine getirdi.

Gözler ise heyecanla sandık sayımına çevrildi. Sonuçların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklama ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den geldi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda Yener, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi 2. turda da hem yurt içi hem yurt dışında yoğun bir katılım göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sorunsuz devam etmektedir. Sonuçların daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Sizinle de paylaşılacak.