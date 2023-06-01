YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı mazbatasını teslim etti YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçimi sonucuna göre YSK’nın hazırladığı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a takdim etti

AA

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gitti, tarihi bir karar verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, kesin seçim sonuçlarına göre 27 milyon 834 bin 589 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

21 yıldır girdiği her seçimden zaferle çıkan Erdoğan, 5 yıllık süreç için Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeminini cumartesi edecek

Bu zamana kadar çağ atlatan çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanı, cumartesi günü de yemin ederek görevine başlayacak.

Kabinesi de kuran Erdoğan, yeminin ardından isimlerini duyuracak.

Mazbata teslim edildi

Bugün YSK Başkanı Ahmet Yener ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçimi sonucuna göre YSK’nın hazırladığı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a takdim etti…

"Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur"

Şentop, mazbatayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edecek…

TBMM Başkanı, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek." dedi.

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, şöyle devam etti:

Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır.

"Şeffaf bir seçim süreci yürütülmüştür"

YSK Başkanı Yener ise 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm seçmelere teşekkür etti.

Yener, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.