YSK, 5 ülkede oy verme süresini uzattı Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin iki günden beş güne çıkarılması için başvuruda bulundu.

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Türkiye, tarihi seçimler için bir kez daha sandığa gidiyor.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Bu durum ise muhalefette adeta dengeleri bozdu.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, seçimlerde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıkların bir kez daha kurulmasına karar verildi.

CHP'den YSK'ya itiraz

Adaylar bir kez daha seçim hazırlıklarını sürdürürken, CHP'de itirazlar art arda gelmeye başladı.

Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Erkek ve Tezcan, bugün YSK Başkanlığı'na konuya ilişkin başvuru dilekçesini verdi.

5 ülkede oy verme süresini uzattı

Ardından YSK yeni kararını açıklayarak, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.