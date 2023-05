AA

Türkiye, sandığa gitti, kararını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir yarışa daha giren Recep Tayyip Erdoğan, yine galibiyetle bitirdi.

12'nci kez rakibini deviren Erdoğan'ın zaferini, Yüksek Seçim Kurulu da duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, sandık sonuçlarını paylaşmak için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını bildiren Yener, şunları söyledi:

Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan 191 bin 758 sandığımız açılmış olup, sandık açılma oranı yüzde 99,32'dir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 51,91, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışındaki 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının 88,14 olduğu görülmüş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu görülmüş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş, an itibarıyla sisteme girilmeyen 809 bin 020 oranındaki oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir