YSK ilan etti: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün sona erecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçici aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, adaylar ve adaylık sürecine ilişkin itiraz süresi ise bugün saat 17.00'de sona erecek.

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Türkiye seçimlerin heyecanını yaşıyor...

YSK tarafından ilan edilen geçici listede Cumhurbaşkanı adayı olarak 4 isim yer alıyor.

Bu isimler alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan.

YSK itirazları inceleyecek

Bu listeye yapılan itirazlar YSK tarafından incelemeye alınacak.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci ise 30 Mart'ta sona erecek.

Propaganda dönemi 31 Mart'ta başlıyor

31 Mart'ta Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayınlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.

1 Nisan'da, Cumhurbaşkanı adaylarının pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak.