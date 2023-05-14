YSK: Oy verme işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı ve an itibariyle sandıklar kapandı.

Rekor bir katılım ile vatandaşlar, sandıklara gitti ve sonucu beklemeye başladı.

Oy sayımına başlanmasının ardından ise Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını açıkladı.

"Oy verme işlemi sırasında olumsuz bir durum yaşanmamıştır"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında 1 Parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."