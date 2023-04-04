YSK üyeleri deprem bölgesine gidiyor: Son durum değerlendirilecek YSK üyelerinden oluşan 5 kişilik heyet, bugün deprem bölgesine gidecek. Deprem bölgesinde 11 ili gezecek olan heyet, hem ilçe seçim kurullarını ziyaret edecek hem de çadır ve konteyner kentleri gezecek.

ensonhaber.com

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi 6 Şubat'ta yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkıma uğratan 6 Şubat depremleri, 46 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı.

Türkiye, depremin izlerini silerken bir yandan da gözlerini 2023 seçimlerine çevirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere yeniden bölgeye gidiyor.

YSK bölgeye gidiyor

Heyet, il ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapacak. Seçim öncesi son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmesi sağlanacak.

YSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 30 kişilik bir heyeti 11 ili kapsayan bölgeye göndermişti.

Heyet, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısını incelemişti.

Rapor hazırlanmıştı

Heyet incelemelerinin ardından, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti.

96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde yaklaşık 9 milyon seçmen bulunuyor.

Konteyner kentlerde sandık kurulacak

14 Mayıs seçimleri için, çadırlar, konteyner kentler, yurtlar ve karavanlar adres olarak gösterildi.

Bölgedeki ilçe seçim kurullarının kararıyla buralara sandık kurulabilecek.

Ayrıca bölgedeki sağlam okullar da her zaman olduğu gibi oy kullanma adresi olacak.

Başka illere gidenler bulundukları yerde kullanabilecek

Deprem nedeniyle illerinden ayrılanlarsa bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Oyları, kullandıkları seçim bölgesi için sayılacak. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla bir kararname de yayınlandı.

Kararnamede "Yerleşim yerini değiştiren kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak." denildi.

Karar, seçim için adres değiştiren kişilerin afet bölgesindeki haklarını kaybetmemeleri için alındı.