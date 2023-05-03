YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2023 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyonu aştı..

İHA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında..

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar devam eden süreçte oy kullanan toplam seçmen sayısını açıkladı.

1 milyonu aştı

Buna göre oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 7 bin 165'e ulaştı.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: