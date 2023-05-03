YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
İHA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında..

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

(YSK), bugüne kadar devam eden süreçte oy kullanan toplam seçmen sayısını açıkladı.

1 milyonu aştı

Buna göre oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 7 bin 165'e ulaştı.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saat 21.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde ve Gümrük Kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165.

YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı