YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

İHA
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında..
Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar devam eden süreçte oy kullanan toplam seçmen sayısını açıkladı.
1 milyonu aştı
Buna göre oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 7 bin 165'e ulaştı.
YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Saat 21.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde ve Gümrük Kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165.