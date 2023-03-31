YSK'dan Cumhurbaşkanı adayları için bağış kararı Bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek olan Cumhurbaşkanı adaylarına, 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de kritik süreç yaklaşıyor...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 44 gün kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

Adayların kampanyalarına yapılacak olan döviz cinsindeki bağışlarla ilgili de Resmi Gazete'de yeni bir düzenleme yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçimde Cumhurbaşkanı adaylarına "Yapılacak Yardım ve Bağışlar" ile "Adayların Mal Bildirimine" ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye 'Döviz ile yapılacak yardım ve bağışlar' başlıklı 5/A maddesi eklendi.

Adaylar bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek

Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek.

En yüksek bağış miktarı 55 bin 598 TL'yi geçmeyecek

Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.

Bağış ve yardımlarda, yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.