YSK'dan seçmen kağıdı kararı YSK, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

Rekor bir katılımla sandık başına giden vatandaşlar, mecliste üstünlüğü Cumhur İttifakı'na verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamladı.

Ancak seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura gidecek.

İkinci tur hazırlıkları başlarken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da seçmen kağıtlarına ilişkin açıklama geldi.

Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.

e-Devlet üzerinden oy kullanılan sandığa ulaşılabilecek

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.