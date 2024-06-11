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Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti.
Terör örgütü, Aybüke Öğretmen'i de hayattan kopardı
Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Ancak, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına yönelik saldırısında kurşunların hedefi oldu ve şehit edildi. Terör örgütü PKK, mesleğinin daha ilk yılında Aybüke Yalçın'ı hayattan kopardı.
AK Partili Yücel Arzen, şehit öğretmenin anısına Mağusa Limanı'nı söyledi
Aybüke Yalçın, TBMM Genel Kurulu'nda da anıldı.
AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Mağusa Limanı ağıtının sözlerini Aybüke Öğretmen için değiştirerek seslendirdi.
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