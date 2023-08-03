Yüksek Askeri Şura toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin belirleneceği gün geldi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Birçok üye ilk kez katılıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası karar açıklanacak

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının, Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.