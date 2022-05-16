Suriye ve Irak kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları, Yüksekova’da araçlar toz bulutunun altında kaldı.

Irak'ın Bağdat ve Necef vilayetlerinde etkili olan ve hayatı felç eden kum fırtınası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de görüldü.

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bugün saat 11.00 sıralarında aniden çıkan rüzgârın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

Oto yıkamacılara akın ettiler

Araçlarını çamurlu şekilde gören vatandaşlar hemen oto yıkamacılara akın ederken, bazı esnaflar işlerinin çamurlu iş yerlerinin camlarını yıkadı.

Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü

"Irak ve Suriye tarafından geldi"

İHA'nın haberine göre, yağan çamurdan dolayı araçlarını 2 kez yıkadığını belirten Ferdi İrdem, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla çamuru araçların üzerinde gördüm. Sanırım bu çamur Irak ve Suriye tarafından geldi. Şu an tüm araçlarımız çamur içindedir." dedi.