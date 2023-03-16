Yumurta fiyatlarına zam geldi: Tanesi 3 liraya yükseldi Ocak ayında marketlerde adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 liraya yükseldi. Konuya ilişkin Ensonhaber’e konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, bazı işletmelerin yumurtanın satış fiyatını 4-5 TL’ye kadar çıkardığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl dünyada yaşanan kuş gribi salgını Türkiye'yi de vurdu.

Bu senenin başında ülkemizde baş gösteren salgın nedeniyle tavuklar itlaf edildi.

Özellikle Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı bölgesinde ise yaklaşık 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi.

16,8 milyon ton yumurta tavuğu varlığı ve yüzde 13,9 pay ile, yumurta üretiminde lider şehir olan Afyonkarahisar'da yaşanan tavuk itlafı sonrası yumurta fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu.

Adet fiyatı 3 liraya çıktı

Yumurta fiyatlarına zam geldi...

Ocak ayında marketlerde adedi 1,75-2 lira arasında satılan yumurtanın fiyatı minimum 3 liraya yükseldi.

Toplu şekilde satılan yumurtanın fiyatı da aynı oranda arttı.

30'lu yumurtanın fiyatı 90 lirayı gördü

Buna göre; 2 ay önce 60-65 lira arasında değişen 30'lu yumurtanın fiyatı minimum 90 TL'ye çıktı.

Ancak durum bununla da sınırlı kalmadı.

Bazı marketlerin ve işletmelerin yumurtanın satış fiyatını kendilerinin belirlediği öğrenildi.

Bazı işletmeler yumurtanın adedini 4-5 TL'ye satıyor

Sektör kaynakları, bu sebeple 3 liraya çıktığı düşünülen yumurtanın adedinin 4-5 liraya da satıldığını belirtti.

Öte yandan yumurtadaki fiyat artışının yaklaşık 1 ay önce meydana geldiği öğrenilirken, deprem gündemi nedeniyle durumun fark edilmediği ortaya çıktı.