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    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz

    Aydın'da denize açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildi.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 19:27
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    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz

    Aydın Didim açıklarında geçtiğimiz pazar günü denize açılan Türk balıkçılar uluslararası suda avlanmak için ağ attı.

    BALIKÇILAR, YUNAN ASKERLERİ ULUSLARARASI SULARDA OLDUKLARINA İKNA EDEMEDİ

    Bölgede bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk balıkçılara silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi.

    Balıkçılar uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalıştı.

    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz VİDEO

    BALIKÇILARIN AÇIKLAMALARI UMURSANMADI, YUNAN HADSİZCE TACİZE DEVAM ETTİ

    Ancak Yunan askerleri botu engelleyerek taciz etmeye başladı. Türk balıkçılar daha sonra bölgeden geri dönmek zorunda kaldı.

    Olayın Türkiye'nin Meis ve Rodos arasındaki bölge için "Navtex" yani ''denizcilik uyarısı'' yayınlamasından önce gerçekleştiği belirtildi.

    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz #1

    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz #2

    Yunan botundan Türk balıkçılara taciz #3

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