Yunan gazete, Kıbrıs'taki Türk askerini hedef gösterdi

Türkiye’ye yönelik nefret söylemiyle bilinen Yunan Kathimerini, Kıbrıs’a görev yapmak üzere giden Türk askeri birliğini eleştirerek askerlerin karantina kurallarına uymadığını iddia etti.

Yunanistan’ın bilinen gazetelerinden Kathimerini, yine Türkiye ve Türk askerine yönelik saldırgan söylemiyle gündeme geldi.

African Post’a dayandırdığı haberde Kathimerini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (KTBK) görevlerinin gerçekleştirmek için yavru vatana giden Türk askerlerinin sağlık kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

Türk askerinin hiçbir karantina kuralına uymadığını iddia eden Kathimerini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamalarını "sözde yetkili makamlar" diyerek göz ardı etti.

İDDİALAR YALANLANDI

Yunan gazetenin iddialarının aksine, KTBK yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs taşıman şüphesi altındaki askerlerin, doğrudan askeri hastaneye sevk edildiği ve yavru vatana iniş yapan her askerin gerekli tedbirler alınarak, dezenfekte edilmiş araçlarla doğrudan kışlalardaki karantina merkezlerine gönderildiği kaydetti.

Birlikte uygulanan 21 günlük karantina süresince, her gün muayene yapıldığı ve rahatsızlığı tespit edilenlerin askeri hastaneye sevk edildiği ifade edilirken, terhis olan askerler için de de benzer uygulamalar yapıldığının altı çizildi.

TÜRKİYE'YE "İŞGALCİ" YAKIŞTIRMASI

Haberde Kıbrıs için “Türk işgali altındaki topraklar” tabirini sıklıkla kullanan gazete, 6 Mayıs itibarıyla İngiltere ve Türkiye’den Kıbrıs’taki evlerine dönecek vatandaşlar için yapılacak uçuş seferlerini de eleştirdi.