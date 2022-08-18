Yunan güçleri göçmenleri öldüresiye dövüp aç bıraktı

Meriç Nehri'nde ölmek üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarılan göçmenler, susuzluktan tuvalet suyu içtiklerini, dayak yediklerini ve bir arkadaşlarının açlıktan öldüğünü anlattı.

Yunan güvenlik güçleri, göçmenlere adeta zulüm çektirdi.

Göçmenlere türlü işkenceler uygulayan Yunan, yaptıklaryla kan dondurdu.

12 Ağustos günü devriye görevi yapan kahraman Türk askeri, Meriç Nehri'nde ölüme terk edilen ve aralarında bir erkek cesedinin bulunduğu 108 göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni ise otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

Dört gün boyunca aç ve susuz bırakılıp defalarca işkenceye maruz kaldıklarını söyleyen göçmenler, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"Demir ve sopayla öldüresiye dövdüler, su bile vermediler"

Meriç Nehri'ni geçince Yunanistan tarafında yakalandıklarını söyleyen Velid Ömer, daha sonra hapse atıldıklarını belirterek, “Bizi demir ve sopalarla öldüresiye dövdüler. Dört gün boyunca bize ekmek ve su bile vermediler. Bizi Meriç Nehri'ne ittiler. Ama hapiste bekleyen daha 300 kişi var.





"Aç kalan arkadaşımız yanımızda öldü"

Yunanistan'da hapiste insanları öldürmeye çalışıyorlar. Aç ve susuz kalan bir arkadaşımız yanımızda öldü” dedi.

"Tuvalet suyu içtik"

Doğan Hüseyin Sadık ise, “Yunanistan'da bizi hapiste aç ve susuz bıraktılar. Tuvalet suyu içmeye başladık. Ölen göçmen vardı, her tarafı kanlıydı. Ayağı, eli ve vücudunun çeşitli yerleri kırık olan göçmenler var, dövüyorlar” şeklinde konuştu.

"Bizi Türk askeri kurtardı"

Dört gün boyunca Yunanistan’a gitmek için yürüdüklerini ifade eden Suriye uyruklu Ahmet Hame, sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak hapiste aç susuz bırakıldıklarını vurgulayarak, ”Yunanistan bizi Meriç Nehri'nde ölüme attı. Biz nehrin ortasında ölüyorduk. Türk askeri bizi kurtardı. Allah Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun” diye konuştu.

"Göçmenleri Geri Gönderme Merkezinde misafir ediyoruz"

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, “Yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüz ve endişemizi ifade etmek istiyoruz. Göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıkları gerçekten çok üzücü ve vicdanları yaralıyor. Ülkemiz olarak biz insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Göçmenleri Geri Gönderme Merkezinde misafir ediyoruz. İnsani, yemek, temel ihtiyaç ve tüm sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçları karşılanıyor” ifadelerini kullandı.