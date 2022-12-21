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    Yunan güçlerinin ittiği 65 göçmen kurtarıldı

    Yunun sahil güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edilen 65 düzensiz göçmen, Türk askeri tarafından kurtarılarak Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • 21.12.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 12:03
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    Yunan güçlerinin ittiği 65 göçmen kurtarıldı

    Sabah saatlerinde Bodrum’dan Yunan adalarına kaçak yollarla girmeye çalışan 65 düzensiz göçmen, Yunan askerleri tarafından fark edildi.

    Kadın ve çocukların da bulunduğu 2 botu dalgalar yaparak iten Yunan askerleri, botların alabora olma tehlikesine aldırış etmeden 65 düzensiz göçmeni ölüme terk etti.

    Türk kara sularına giren 2 bot içerisinde 65 göçmeni deniz ortasında ölüme terk  eden Yunan askerleri daha sonra bölgeden ayrıldı.

    34 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı

    Deniz ortasında bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

    Yunan güçlerinin ittiği 65 göçmen kurtarıldı #1

    31 göçmen daha kurtarıldı

    Ardından başka bölgeden de ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, 31 düzensiz göçmenin daha imdadına yetişti.

    Ölüme terk edildiklerini ifade ettiler

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, Yunan kara sularına kadar gittiklerini, orada Yunan askerlerinin dalga oluşturarak botları ittiklerini ve deniz ortasından ölüme terk ettiklerini söyledi.

    Göçmenler gönderme merkezine teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, her iki olayda da ifadelerin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

    65 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Yunan güçlerinin ittiği 65 göçmen kurtarıldı #2


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