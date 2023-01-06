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    Yunan medyası, Ege'deki tacizi yine çarpıttı

    Yunan medyası, Türk karasularında avlanırken Türk balıkçılarını taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin haberini, yine çarpıtarak paylaştı.
    • 06.01.2023 - 19:01
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    Yunan medyası, Ege'deki tacizi yine çarpıttı

    Yunanistan, Ege'deki provokasyonlarına devam ediyor.

    Yunan, bu kez perşembe günü, sabah saatlerinde balıkçıları hedef aldı.

    Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Tekağaç açıklarında avlanan Türk balıkçı teknelerini taciz etti ve havaya uyarı ateşi açtı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan'ı uzaklaştırdı

    Yuna ekipleri, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı.

    Yunan medyası tacizi yine çarpıttı

    Yunanistan’ın Muğla ve Aydın ili açıklarındaki Rodos ve Samos adalarındaki yazılı ve görsel medyası, olayı çarpıtarak okuyucularına duyurdu.

    İHA'nın haberine göre; Yunan medyası, Türk balıkçı teknelerini Yunan karasularında olduğunu ve Türk balıkçıları uyaran Sahil Güvenlik ekiplerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uyarı ateşi açıldığını ileri sürdü.

    Yunan medyası, Ege deki tacizi yine çarpıttı #1

    Yunan medyası, Ege deki tacizi yine çarpıttı #2

    Yunan medyası, Ege deki tacizi yine çarpıttı #3

    Yunan medyası, Ege deki tacizi yine çarpıttı #4


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