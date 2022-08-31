Yunan tacizi NATO'ya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına Yunan tarafından atılan radar kilidi kayıtlarını NATO'ya göndermeye hazırlanıyor.

Yunanistan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Türk uçaklarına karşı provokasyonlarını sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

NATO görevini tehlikeye sokan Yunanistan, sert bir tepki ile karşılaşsa da tacizine devam etti.

Yunan'dan bir taciz daha

Son olarak bir atışta daha bulunan Yunan, 23 Ağustos tarihinde Türk F-16'larını Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları esnasında, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz etti.

Yunanistan'ın NATO müttefiki olan ülkenin F-16'larına radar kilidi atması, 'Düşmanca hareket' sayılırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Türkiye kayıtları NATO'ya gönderiyor

Türkiye, Yunanistan'ın, Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

Ocak'tan itibaren 256 hava ihlali

Bir diğer yandan, yıl başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu.

Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.