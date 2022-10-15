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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.
    • 15.10.2022 - 16:25
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız

    Son dönemde Türkiye'ye yönelik gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunan Yunanistan cephesi, bu seferki çağrısıyla şaşırttı.

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı.

    "Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır"

    Miçotakis, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

    Dendias da Çavuşoğlu'na mesaj gönderdi

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiğini taziye mesajında, "Trajik can kaybından derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "Yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ye yardıma hazırız #1


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