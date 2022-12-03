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    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı

    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı

    Yunanistan, silah bile bulunmaması gereken Rodos ve Midilli adalarında tatbikat yaptı. Tatbikatta saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 09:43
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    Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası bir kara harekatına odaklanmışken, Yunanistan her zamanki gibi Ege'de tahriklerine devam ediyor.

    Yunan ordusu, 1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış statüde bulunan Midilli Adası ile 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gereken Rodos Adası’nda askeri tatbikat yaptı.

    ABD’nin hibe ettikleri de vardı

    Midilli'de yapılan iki günlük tatbikata Kiowa ve Apache saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri katıldı.

    Ayrıca ABD'nin hibe ettiği 1200 adet M1117 zırhlı araçtan bazıları da tatbikatta yer aldı.

    Gerçek mermilerle atış yapıldı

    Rodos'taki tatbikatta ise RM 70 çok namlulu roket atar sistemi kullanıldı.

    Ayrıca topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar tatbikata katıldı, gerçek mermilerle atışlar yapıldı.

    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı #1

    “Gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler”

    Tatbikatı izleyen Korgeneral Grigorios Bundliakis, “Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan söylemiyle yola çıktık. Gecenin karanlığı operasyonlarda önemli rol oynuyor. Ordunun hareketlerini kolaylaştırıyor ve gündüze kıyasla ani baskınları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler.” dedi.

    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı #2

    Cumhurbaşkanı: Bir gece ansızın gelebiliriz

    Türkiye’nin Ege'deki sınırlarını sık sık ihlal eden Yunanistan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nden gözdağı vermişti.

    Terörle mücadele noktasında tüm dost ve müttefiklerden, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi destek beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan'ı işaret ederek “Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler.” demişti.

    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı #3

    Yunanistan, Rodos ve Midilli’de tanklarla tatbikat yaptı #4

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