Yunanistan, Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı aldı Yunan yöneticiler, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldı.

AA

Avrupa'ya ulaşmak için Yunanistan üzerinden bir güzergahla hareket eden göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin zulmü son yıllarda defalarca gündem oldu.

Sınır hattında acımasız muamelelerle zulme devam eden Yunanistan'da yeni gündem geçici çit.

Yunan komutan çit emri verdi

Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.

Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

Türkiye iddiaları yalanlanmıştı

Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine "izin verdiği" öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.

Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.