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    Yunanistan, Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer koyuyor

    Yunanistan'ın, Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden düzensiz göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağı bildirildi.
    • 24.08.2022 - 08:42
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    Yunanistan, Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer koyuyor

    Yunanistan, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

    Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de, geçen hafta SKAI Radyo kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı.

    Sınırın tamamı boyunca genişetilecek

    Bu gelişmelerin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki düzensiz göçmen geçişlerini ele aldı.

    Toplantıda çelik çitlerin, Meriç bölgesinde Türkiye ile sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı alındı.

    Devriyeler de artırılacak

    Sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin ayrıca değerlendirileceği aktarılırken, Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi.

    AA'nın aktardığına göre toplantıya Dışişleri, Savunma, Vatandaşı Koruma, Göç ve İltica, Gemicilik, İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlarının yanı sıra Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanları katıldı.

    Yunanistan, Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer koyuyor #1


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