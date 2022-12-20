Yunan uçakları NATO uçuşunu engellemeye çalıştı: Karşılık verildi

MSB, Yunanistan’a ait uçakların yine NATO uçuşunu hedef aldığını ancak gerekli karşılığın verildiğini ve NATO görevinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yunanistan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Türk uçaklarına karşı provokasyonlarını sürdürüyor.

Yunan unsurları, bu kez NATO görevindeki Türk F-16'larını hedef aldı.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklere gerekli bilgilendirme yapıldı.

Türk uçaklarını taciz ettiler

Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise Türk uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklar görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Karşılık verildi

Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan Türk F-16 uçakları da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Uçaklar emniyetle üslerine döndü

Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.

MSB açıklama yaptı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.

Yunanistan’a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."