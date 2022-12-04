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    Yunanistan ve Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

    Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı.
    • 04.12.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 10:40
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    Yunanistan ve Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

    Kahraman Türk askeri sınır bölgesinde geçit vermiyor.

    Ülke içerisinde ve sınırda tüm önlemleri alan kahraman Türk askeri canı pahasına ülkeyi koruyor.

    Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişi daha yakalandı.

    Başarılı operasyonları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

    "Hudutlarımız ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı"

    Yapıldan açıklamaya göre, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.

    Yunanistan ve Suriye den ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı #1


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