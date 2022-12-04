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Yunanistan ve Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı.
- 04.12.2022 - 10:33
- Güncelleme : 04.12.2022 - 10:40
Kahraman Türk askeri sınır bölgesinde geçit vermiyor.
Ülke içerisinde ve sınırda tüm önlemleri alan kahraman Türk askeri canı pahasına ülkeyi koruyor.
Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişi daha yakalandı.
Başarılı operasyonları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
"Hudutlarımız ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı"
Yapıldan açıklamaya göre, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.