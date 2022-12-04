Yunanistan ve Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Kahraman Türk askeri sınır bölgesinde geçit vermiyor.

Ülke içerisinde ve sınırda tüm önlemleri alan kahraman Türk askeri canı pahasına ülkeyi koruyor.

Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişi daha yakalandı.

Başarılı operasyonları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

"Hudutlarımız ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı"

Yapıldan açıklamaya göre, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.